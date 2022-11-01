Bayern Münih - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Bayern Münih ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Inter maçı 1 Kasım Salı günü saat 23.00'te Exxen ve TV 8,5'te canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Pavard, Davies; Sabitzer, Goretzka; Coman, Musiala, Mane; Choupo-Moting

Inter Milan

Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, L Martinez