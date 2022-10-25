Celtic - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Celtic - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Celtic ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Celtic - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTİC - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - Shakhtar Donetsk maçı 25 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

CELTİC - SHAKHTAR DONETSKMAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celtic

Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O'Riley, Mooy, Hatate; Haksabanovic, Abada, Furuhashi

Shakhtar Donetsk

Trubin; Taylor, Bondar, Kryvtsov, Mykhaylichenko; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Mudryk; Traore