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Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:10
Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Barcelona ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Inter maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BARCELONA - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, E Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L Martinez, Dzeko

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