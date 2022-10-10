Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain'e Lionel Messi'den kötü haber! O maçta yok

Paris Saint Germain'e Lionel Messi'den kötü haber! O maçta yok

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek Paris Saint Germain'e, kötü haber geldi. Bu sezon oldukça iyi bir çıkış yakalayan ve eski günlerine dönen Lionel Messi'nin, Benfica maçında yer almayacağı ifade edildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 18:59
Paris Saint Germain'e Lionel Messi'den kötü haber! O maçta yok

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Benfica'yı konuk edecek olan Paris Saint-Germain'e maç öncesi kötü haber geldi.

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sakarlığı sebebiyle Benfica maçında sahada olamayacak. Portekiz'de oynanan ilk maçta bacak kasından sakatlık geçiren Messi, kulübün açıkladığı maç kadrosunda yer almadı.

Messi'nin dışında Renato Sanches, Presnel Kimbempe ve Nuno Mendes de sakatlıkları sebebiyle Benfica maçında oynayamayacaklar. Kadroda birçok sakat ismin olması sebebiyle teknik direktör Christophe Galtier, genç oyuncular El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery, Ismael Gharbi'ye kadroya dahil etti.

Portekiz'deki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Paris Saint Germain, 11 Ekim Salı günü TSİ 22:00'da Benfica'yı evinde konuk edecek.

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