Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!

Son dakika spor haberleri... Futbolun en prestijli organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak. Yarın A, B, C ve D gruplarında, çarşamba günü ise E,F, G, H gruplarında müsabakalar yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 12:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 3. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın A, B, C ve D gruplarında, çarşamba günü ise E,F, G, H gruplarında maçlar oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

A Grubu: Liverpool (İngiltere) Rangers (İskoçya) (22.00), Ajax (Hollanda) - Napoli (İtalya) (22.00)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Bayern Leverkusen (Almanya) (22.00), Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya) (22.00)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya) (19.45), Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya) (22.00)

D Grubu: Olimpik Marsilya (Fransa) - Sporting (Portekiz) (19.45), Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (22.00)

5 Ekim Çarşamba:

E Grubu: Salzburg (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (19.45), Chelsea (İngiltere) - Milan (İtalya) (22.00)

F Grubu: Leipzig (Almanya) - Celtic (İskoçya) (19.45), Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (22.00)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (22.00), Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) (22.00)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Maccabi Haifa (İsrail) (22.00), Benfica (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa) (22.00)

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Dev derbinin sonuna o görüntü damga vurmuştu... Valerien Ismael ne konuştuklarını ilk kez açıkladı!
SON DAKİKA: Svante Paabo kimdir? 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı
Derbide transfer sürprizi! 3 yıldız için...
G.Saray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte yerine gelecek kaleci
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA tarihi görüşmeyi İstanbul'da yapacak!
Kopenhag'da sessiz gece!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
9 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY | Koç Dolunayı bizleri nasıl etkileyecek? Dolunayın ana temaları neler olacak? Chiron etkili Dolunay nedir? Chiron nedir?
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor! Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor! 12:39
Icardi aynısını PSG'de yapmıştı! Icardi aynısını PSG'de yapmıştı! 12:35
UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev 12:06
BB Erzurumspor - Denizlispor maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Denizlispor maçı saat kaçta? 12:13
Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar... Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar... 12:22
Leicester City - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Leicester City - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 12:31
Daha Eski
Erden Timur'dan Yusuf Demir sözleri! Erden Timur'dan Yusuf Demir sözleri! 09:10
Flaş derbi yorumu! "Kimse hatırlamayacak" Flaş derbi yorumu! "Kimse hatırlamayacak" 09:32
Okan Buruk'tan Kerem kararı! Özel görüşecek Okan Buruk'tan Kerem kararı! Özel görüşecek 09:42
Filenin Sultanları Almanya ile karşılaşacak Filenin Sultanları Almanya ile karşılaşacak 10:03
Avrupa derbiyi böyle gördü! "Taraftarı uyuttu" Avrupa derbiyi böyle gördü! "Taraftarı uyuttu" 10:06
Fırtına'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut... Fırtına'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut... 10:31