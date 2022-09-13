Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Viktoria Plzen ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki,Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Inter maçı 13 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko