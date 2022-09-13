Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup mücadeleleri devam ediyor. C Grubunun 2. hafta maçında Viktoria Plzen ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 11:00
Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Viktoria Plzen ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki,Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Inter maçı 13 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko

DİĞER
Son dakika haberleri: Adana Demirspor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Avcı'ya mum ve battaniye lazım"
Saç saça baş başa birbirlerine girdiler! İstanbul'da kadın sürücülerin yol verme kavgası
"Ağır çekim oynarsan"
Erman Toroğlu'dan hakem tepkisi! Dua etsin...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rangers - Napoli maçı ertelendi
Napoli bombaladı
TOKİ HANGİ ŞEHİRLERDE KONUT SATIŞI YAPACAK? (TOKİ İstanbul 2022)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Başkan Erdoğan TOKİ açıklamasını ne zaman yapacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bigaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Bigaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 10:38
Omar Elabdellaoui'ye milli müjde Omar Elabdellaoui'ye milli müjde 10:23
Ronaldo Arabistan'a mı? Başkan konuştu! Ronaldo Arabistan'a mı? Başkan konuştu! 10:20
Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 10:13
Transferde büyük hüsran! Yine yaptı ve... Transferde büyük hüsran! Yine yaptı ve... 10:09
Cengiz Ünder'in sevgisi 630 bin TL'ye mal oldu Cengiz Ünder'in sevgisi 630 bin TL'ye mal oldu 09:57
Daha Eski
Hakeme sert eleştiri! "Türkiş futbol" Hakeme sert eleştiri! "Türkiş futbol" 09:06
"Ağır çekim oynarsan" "Ağır çekim oynarsan" 08:51
Hangisi Türk hangisi yabancı? Hangisi Türk hangisi yabancı? 01:28
Toroğlu'dan gol iptali yorumu! "Olacak iş değil" Toroğlu'dan gol iptali yorumu! "Olacak iş değil" 01:03
Avcı: İyi gitmeyen bir durum var Avcı: İyi gitmeyen bir durum var 01:03
F.Bahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı! 3 yılda 8 futbolcu... F.Bahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı! 3 yılda 8 futbolcu... 01:03