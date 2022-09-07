Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbon maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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EINTRACHT FRANKFURT - SPORTING LIZBON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt

Trapp; Knauff, Tuta, Ndicka, Pellegrini; Jakic, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Muani

Sporting Lizbon

Adan; St.Juste, Coates, Reis; Porro, Ugarte, Morita, Santos; Trincao, Edwards, Pote