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KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Kopenhag -Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri!

Copenhagen ile Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta ön eleme turu maçında karşı karşıya gelecek ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı mücadele, nefes kesecek. Bordo Mavililer için oldukça önemli olan  Kopenhag - Trabzonspor maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya devam ederken; Parken Stadı'nda oynanacak maçta  Kopenhag ve Trabzonspor'un maç madrosu haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 17:30
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Kopenhag -Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta ön eleme turunda Kopenhag ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda oynanacak ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

Copenhagen -Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

KOPENHAG:

  • Johnsson
  • Diks
  • Vavro
  • Khocholava
  • Kristiansen
  • Lerager
  • Zeca
  • Claesson
  • Biel
  • Babacar
  • Daramy

TRABZONSPOR:

  • Uğurcan
  • Larsen
  • Denswil
  • Hugo
  • Eren
  • Siopis
  • Dorukhan
  • Bakasetas
  • A.Ömür
  • Trezeguet
  • Cornelius

AVCI: "BU TUR KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'"

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.

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