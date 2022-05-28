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Liverpool Real Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi finali

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor. Liverpool ile Real Madrid, Paris'teki dev finalde karşı karşıya geliyor. Liverpool 7'nci, Real Madrid ise 14'üncü Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyor. Liverpool Real Madrid maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:50
Liverpool Real Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi finali

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor. Dev finalde Liverpool ile Real Madrid, Stade de France'da kozlarını paylaşıyor. Liverpool-Real Madrid maçının canlı anlatımı haberimizde...

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Real Madrid maçı saat 22:00'de başladı ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

LIVERPOOL - REAL MADRID İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Luis Diaz

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.

İSPANYOLLAR 18, İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13'üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

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