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Liverpool Real Madrid maçı CANLI İZLE - Liverpool Real Madrid canlı yayın | Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor. Dev finalde İngiliz ekibi Liverpool ve İspanyol temsilcisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan zaferler ayrılarak Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine gösteriyor. Liverpool - Real Madrid maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında "Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman?", "Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta?" ve "Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda?" gibi soruları aratıyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçıyla ilgili tüm bilgiler ve Liverpool - Real Madrid maçının canlı anlatımı haberimizde... Öte yandan maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 20:41
Liverpool Real Madrid maçı CANLI İZLE - Liverpool Real Madrid canlı yayın | Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi sahibini buluyor. Dev finalde Liverpool ile Real Madrid, Stade de France'da kozlarını paylaşacak? Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Liverpool - Real Madrid maçıyla ilgili tüm bilgiler...

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Real Madrid maçı 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Luis Diaz

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.

İSPANYOLLAR 18 İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13'üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

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