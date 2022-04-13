Atletico Madrid - Manchester City maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmasında İspanyol ekibi Atletico Madrid, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında İngiliz temsilcisi Manchester City'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY İLK 11'LER

A. Madrid: Oblak, Savic, Felipe, Reinildo, Llorente, Koke, Kondogbia, Lemar, Lodi, Griezmann, Felix.

M. City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Mahrez, Silva, Foden.

📺 ATLETICO MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Manchester City arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

M. CITY'NİN ÇEYREK FİNAL YOLU

Manchester City son 16 turunda Sporting ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 5-0 ve 0-0'lık skorlarla Portekiz temsilcisini eledi ve çeyrek finale kaldı.

A. MADRID'İN ÇEYREK FİNAL YOLU

Atletico Madrid son 16 turunda Manchester United ile kozlarını paylaştı. İspanyol temsilcisi 1-1 ve 1-0'lık sonuçlarla İngiliz ekibini eledi ve çeyrek finale adını yazdırdı.