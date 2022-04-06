Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Villarreal Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanyol temsilcisi Villarreal, Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Villarreal - Bayern Münih maçının gününü, saatini ve yayıncısını merak ediyor. Peki, Villarreal - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Villarreal - Bayern Münih maçına dair bilmeniz gerekenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 09:58
Villarreal Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finaller 2 karşılaşmayla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANÇ MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

VILARREAL- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Villarreal-Bayern Münih Maçı, 06 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Villarreal ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı, Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak. Villarreal ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, cbcsport.tv, Exxen kanallarından canlı yayınlanacak.

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