Villarreal Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finaller 2 karşılaşmayla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANÇ MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.
VILARREAL- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Villarreal-Bayern Münih Maçı, 06 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Villarreal ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı, Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak. Villarreal ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, cbcsport.tv, Exxen kanallarından canlı yayınlanacak.