BENFICA LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Benfica - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Liverpool kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Benfica - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Liverpool maçı 5 Nisan Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BENFICA - LIVERPOOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Mario, Weigl, Everton; Nunez, Yaremchuk

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Jota, Mane, Diaz