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BENFICA LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Benfica - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica, Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek final mücadelesi Estadio da Luz'da oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 10:30
BENFICA LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Benfica - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Liverpool kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Benfica - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Liverpool maçı 5 Nisan Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BENFICA - LIVERPOOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Mario, Weigl, Everton; Nunez, Yaremchuk

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Jota, Mane, Diaz

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