Manchester City Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Manchester City - Sporting Lizbon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Sporting Lizbon maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - SPORTING LIZBON MAÇI İLK 11'LERİ:

Manchester City: Ederson; Stones, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling

Sporting Lizbon: Adan; Reis, Coates, Inacio; Porro, Ugarte, Essugo, Vinagre; Sarabia, Slimani, Edwards