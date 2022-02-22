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Villarreal Juventus maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Villarreal ile Juventus, son 16 turu ilk maçında El Madrigal Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Villarreal Juventus maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 22:55
Villarreal Juventus maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Villarreal, sahasında İtalyan devi Juventus'u ağırlıyor.

İki takım da rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istiyor.

VILLARREAL JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal - Juventus maçı saat 23.00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

VILLARREAL JUVENTUS MAÇI İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Capoue, Lo Celso, Parejo, Alberto Moreno, Danjuma, Chukwueze

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Danilo, De Ligt, A. Sandro, Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot, Morata, Vlahovic

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