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İlk kez giydi!

Birinci kaleci De Gea'yı maç kadrosuna almayan Ralf Rangnick, kalede Dean Henderson'la çıkmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
İlk kez giydi!
Birinci kaleci De Gea'yı maç kadrosuna almayan Ralf Rangnick, kalede Dean Henderson'la çıkmıştı. Ancak maçın 68. dakikasında Alman teknik adam Tom Heaton yanına çağırdı ve Henderson'ı kenara alıp 35 yaşındaki file bekçisini oyuna dahil etti. Heaton futbola Manchester altyapısında başlamış ve yaklaşık 20 yıl önce kulübün kapısından içeri girmişti. Ancak Old Trafford'da geçirdiği 6 yılda hiç forma şansı bulamadı ve 2010'da takımdan ayrıldı. 2021'de geri dönen Heaton tam 35 yaşında ilk kez Manchester United formasını giydi.
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