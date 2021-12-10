Barcelona çöktü

Şampıyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alan Barcelona, son hafta maçında Bayern Münih'e 3-0 yenilerek grup aşamasında turnuvaya veda etti. Sezona Ronald Koeman ile yıldızlarını kaybederek başlayan Katalan ekibi, daha sonra teknik direktörlüğe Xavi'yi getirse de Avrupa'nın 1 numaralı kupasına veda etmekten kurtulamadı. Barcelona, en son 2000-2001 sezonunda Beşiktaş ile birlikte yer aldığı grupta üçüncü basamakta kalarak üst tura adını yazdıramamıştı.

18 YIL SONRA İLK KEZ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona, 18 yıl sonra bir ilki yaşadı. Xavi'nin öğrencileri; 2021- 2022 sezonunda Avrupa kupaları macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Katalan ekibi en son 2003-2004 sezonunda dönemin adıyla UEFA Kupası'nda mücadele etmişti. O dönemden bu zamana hiç Avrupa'nın 2 numaralı kupasına düşmemişti. Barça ligde ise lider Real Madrid'in 16 puan gerisinde kaldı.