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Bayern Münih - Barcelona maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... E grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Barcelona kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - Barcelona maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 22:48
Bayern Münih - Barcelona maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona kozlarını paylaşıyor.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Bayern Münih - Barcelona maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Davies; Musiala, Tolisso; Sané, Müller, Coman; Lewandowski.

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Gavi, Alba; Dembélé, Depay.

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