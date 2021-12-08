Bayern Münih - Barcelona maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona kozlarını paylaşıyor.
BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Bayern Münih - Barcelona maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - BARCELONA İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Davies; Musiala, Tolisso; Sané, Müller, Coman; Lewandowski.
Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Gavi, Alba; Dembélé, Depay.