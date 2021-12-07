Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig - Manchester City maçı CANLI

Leipzig - Manchester City maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig, sahasında Manchester City ile Red Bull Arena'da kozlarını paylaşıyor. Leipzig - Manchester City maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 20:44
Leipzig - Manchester City maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig ile Manchester City, Red Bull Arena'da karşı karşıya geliyor. Gruptaki son maçlar öncesi Leipzig, 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Manchester City ise 12 puanla zirvede bulunuyor.

LEIPZIG - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Leipzig: Gulasci, Klostermann, Mukiele, Gvardiol, Angelino, Laimer, Kampl, Szoboszlai, Forsberg, Nkunku, Silva

Manchester City: Steffen, Walker, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, İlkay, De Bruyne, Mahrez, Foden, Grealish

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