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Club Brugge - RB Leipzig: 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig, deplasmanda Club Brugge'yi 5-0'lık skorla mağlup etti. Almam ekibi bu sonuçla A Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 08:36 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 08:58
Club Brugge - RB Leipzig: 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig, deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan mücadeleyi RB Leipzig, 5-0'lık skorla kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 90. dakikada Christopher Nkunku, 17. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Emil Forsberg ve 26. dakikada Andre Silva kaydetti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde eden RB Leipzig, puanını 4'e yükseltti. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun son haftasında RB Leipzig, kendi sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Club Brugge ise, Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olacak.

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