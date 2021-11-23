Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı CANLI | Dinamo Kiev Bayern Münih canlı izle

Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı CANLI | Dinamo Kiev Bayern Münih canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Alman devi Bayern Münih, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Bayern Münih grupta 12 puanla lider durumda. Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Dinamo Kiev - Bayern Münih maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 20:39
Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı CANLI | Dinamo Kiev Bayern Münih canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Dinamo Kiev ve Bayern Münih, Ukrayna'da kozlarını paylaşıyor.

Maç öncesi Bayern Münih 12 puan ve +15 averajla lider durumda bulunuyor. Dinamo Kiev ise 1 puanla ve -2 averajla son sırada yer alıyor.

DINAMO KIEV - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy, Pena, Skhurin

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Nianzou, Hernandez, Davies, Goretzka, Tolisso, Sane, Müller, Coman, Lewandowski


HALİL UMUT MELER YÖNETİYOR

Halil Umut Meler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 23 Kasım Salı günü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu müsabakasında düdük çalıyor.

Ukrayna'nın Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapıyor.

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