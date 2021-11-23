Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea-Juventus: 4-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea-Juventus: 4-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. H Grubu'nun dikkat çeken mücadelesinde Chelsea sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 4-0'lık skorla İngiltere ekibi Chelsea oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 01:02 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 01:08
Chelsea-Juventus: 4-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Trevoh Chalobah, 56'da Reece James, 58. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+5. dakikada ise Timo Werner kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 12'ye yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Juventus ise 12 puanda kaldı.

Grubun son maçında Chelsea, Zenit deplasmanında sahne alacak. Juventus ise Malmö'yü konuk edecek.

SON MAÇLAR ÖNCESİ H GRUBU PUAN DURUMU:

Chelsea - 5 maç - 12 puan
Juventus - 5 maç - 12 puan
Zenit - 5 maç - 4 puan
Malmö - 5 maç - 1 puan

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