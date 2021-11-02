Malmö-Chelsea maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H Grubu 4. hafta mücadelesinde Malmö sahasında Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MALMÖ - CHELSEA İLK 11'LER
Malmö: Dahlin, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson, Pena, Nanasa, Berget, Innocent, Rieks, Erdal Rakip, Antonio Colak
Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, M. Alonso, Hakim Ziyech, Hudson-Odoi, Kai Havertz
MALMÖ - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 20.45'de çalan Malmö - Chelsea maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.