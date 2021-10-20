Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Lille Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Lille G grubunda 1 puanla son sırada yer alırken konuk takım Sevilla ise 2 puanla grup ikincisi... Peki, Lille-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte maçla ilgili son dakika bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:28 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:29
Lille Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi Sevilla'da Joan Jordan sakat, Youssef En-Nesyri ise şüpheli. Ev sahibi takımda da Sven Botman ile Leo Jardim'in sakatlıkları bulunuyor.

LILLE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in Sevilla'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Ivo Grbic; Zeki Çelik, Jose Fonte, Tiago Djalo, Reinaldo Mandava; Jonathan Ikone, Benjamin Andre, Xeka, Jonathan Bamba; Jonathan David, Burak Yılmaz

Sevilla: Bono; Jesus Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Marcos Acuna; Thomas Delaney, Fernando, Ivan Rakitic; Lucas Ocampos, Rafa Mir, Suso

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