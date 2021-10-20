Lille Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi Sevilla'da Joan Jordan sakat, Youssef En-Nesyri ise şüpheli. Ev sahibi takımda da Sven Botman ile Leo Jardim'in sakatlıkları bulunuyor.
LILLE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in Sevilla'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
LILLE-SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Ivo Grbic; Zeki Çelik, Jose Fonte, Tiago Djalo, Reinaldo Mandava; Jonathan Ikone, Benjamin Andre, Xeka, Jonathan Bamba; Jonathan David, Burak Yılmaz
Sevilla: Bono; Jesus Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Marcos Acuna; Thomas Delaney, Fernando, Ivan Rakitic; Lucas Ocampos, Rafa Mir, Suso