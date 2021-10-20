Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan üçüncü hafta maçları ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında E Grubu'nda Messi'nin ayrılığının ardından kan kaybeden ve yıldız transferi yapmayan Barcelona, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Dev karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala futbolseverler "Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

BARCELONA - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek.