Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica Barcelona maçı CANLI

Benfica Barcelona maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadelede Benfica sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Benfica-Barcelona maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:58
Benfica Barcelona maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadelede Benfica sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Benfica-Barcelona maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BENFICA-BARCELONA MAÇINDA İLK 11'LER
Benfica: Vlachodimos, Otamendi, Vertonghen, Verissimo, Lazaro, Joao Mario, Weigl, Grimaldo, Rafa Silva, Darwin Nunez, Yaremchuk

Barcelona: Ter Stegen, Eric Garcia, Araujo, Pique, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Dest, Depay, Luuk De Jong

BENFICA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Benfica-Barcelona maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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