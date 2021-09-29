Benfica Barcelona maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadelede Benfica sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Benfica-Barcelona maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.





BENFICA-BARCELONA MAÇINDA İLK 11'LER

Benfica: Vlachodimos, Otamendi, Vertonghen, Verissimo, Lazaro, Joao Mario, Weigl, Grimaldo, Rafa Silva, Darwin Nunez, Yaremchuk

Barcelona: Ter Stegen, Eric Garcia, Araujo, Pique, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Dest, Depay, Luuk De Jong

BENFICA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Benfica-Barcelona maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.