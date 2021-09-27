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İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı ve güncel puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da mücadele ettiği Avrupa'nın 1 numaralı kupasında ikinci hafta maçları başlıyor. İşte maç programı ve güncel puan durumu...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:11 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:13
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı ve güncel puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında ikinci maçlar yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele ediyor. "Devler Ligi"nde 28 Eylül Salı ve 29 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında salı günü Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

28 Eylül Salı:

19.45 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova)

29 Eylül Çarşamba:

19.45 Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

19.45 Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

22.00 Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa)

22.00 Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU

A GRUBU

1- Manchester City: 3
2- PSG: 1
3- Club Brugge: 1
4- RB Leipzig: 0

B GRUBU

1- Liverpool: 3
2- Atletico Madrid: 1
3- Porto: 1
4- Milan: 0

C GRUBU

1- Ajax: 3
2- Borussia Dortmund: 3
3- Beşiktaş: 0
4- Sporting Lizbon: 0

D GRUBU

1- Sheriff: 3
2- Real Madrid: 3
3- Inter: 0
4- Shakhtar Donetsk: 0

E GRUBU

1- Bayern Münih: 3
2- Benfica: 1
3- Dinamo Kiev: 1
4- Barcelona: 0

F GRUBU

1- Young Boys: 3
2- Atalanta: 1
3- Villarreal: 1
4- Manchester United: 0

G GRUBU

1- RB Salzburg: 1
2- Sevilla: 1
3- Lille: 1
4- Wolfsburg: 1

H GRUBU

1- Juventus: 3
2- Chelsea: 3
3- Zenit: 0
4- Malmö: 0

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