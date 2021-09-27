Borussia Dortmund Sporting maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

C grubu ikinci maçında Borussia Dortmund sahasında Sporting ile karşı karşıya gelecek.

Signal Iduna Park'ta oynanacak zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.

Borussia Dortmund ilk karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla devirmiş, Sporting ise sahasında Ajax'a 5-1'lik skorla mağlup olmuştu.

BORUSSIA DORTMUND - SPORTING LIZBON KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund – Sporting Lizbon UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 eylül Salı günü saat 22.00'de (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Ev sahibi Dortmund'ta sakatlıkların çokluğu dikkat çekiyor. Schmelzer, Bauzà, Zagadau, Emre Can, Reyna, Tigges, Brandt ve Coulibaly sakatken, Haaland, Reus ve Brandt'ın durumu maç gününde belli olacak.

Sporting Lizbon'da ise Pedro Gonçalves ve Gonçalo Inácio'nun sakatlıkları devam ediyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Pongracic, Akanji, Hummels, Dahoud, Bellingham, Witsel, Meunier, Guerreiro, Malen, Moukoko

Sporting Lizbon: Adan, Neto, Feddal, Coates, Matheus, Palhinha, Porro, Vinagre, Sarabia, Santos, Paulinho

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