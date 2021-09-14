Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu başlıyor. E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Bayern Münih maçı 14 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araujo, Pique, Alba; Busquets, F. de Jong, Pedri; Depay, L. de Jong, Coutinho

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Lewandowski