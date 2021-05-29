Aktüel haberler (29.05.2021)

MADRID CONTE'Yİ BİTİRİYOR

Zinedine Zidane'ın istifası sonrası arayışlara başlayan Real Madrid, Antonio Conte'ye 2 yıllık kontrat teklif etti. Görüşmeler sürerken; anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. İnter'i 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran İtalyan teknik adam, ekonomik sebeplerden dolayı ayrılmıştı.

JUVE'DE 2. ALLEGRI DÖNEMİ

Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Juventus, teknik direktörlük görevine iki sezon aradan sonra yeniden Massimiliano Allegri'yi getirdi. 54 yaşındaki hoca ile yıllık 9 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalandı. Allegri, Juve'yle 11 kupa kazanırken; 2 kez de Devler Ligi finaline çıktı.

ŞAMPİYON AYŞE BEGÜM

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Red- Bull sporcusu olan 20 yaşındaki Onbaşı, finalde 21.850 puanla tarihi bir şampiyonluk elde etti.

CONATE LIVERPOOL'DA

Liverpool, Leipzig'in Fransız stoperi Ibrahima Konate'yi (22) transfer etti. Kontrat süresi ve bonservisi hakkında açıklama yapılmazken; 35 milyon sterlin ödeceneceği iddia edildi. 2017'de bedelsiz olarak Leipzig'e gelen Konate, 95 maçta 4 gol attı.

NESLİHAN OLİMPİYAT'TA!

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Milli sporcu, Londra 2012'de ülkemizi Olimpiyatlarda bu dalda temsil eden ilk sporcu unvanına sahip olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da Neslihan'ı tebrik etti.