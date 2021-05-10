Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği karara bağlanacak

Son dakika spor haberi: finali ev sahipliği karara bağlanacak

Son dakika spor haberi: finaline ev sahipliğini 'nin yapıp yapmayacağı karara bağlanacak. , için son kararını 2 gün içinde yapacağı toplantılar ile verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:01
Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği karara bağlanacak

hükümetinin koronavirüs salgını sebebiyle 'yi yüksek riskli ülkeler arasına alması ve 10 günlük karantina işlemi uygulanacağını açıklamasının ardından, finale kalan ve başvuru yaparak maçın İngiltere'de oynanmasını talep etti. Bunun üzerine harekete geçen , insan sağlığını ön planda tutarak Türkiye'ye konuyu iletti. 29 Mayıs'ta 'nda oynanması planlanan Manchester City-Chelsea maçının Wembley'e taşınması gündemde olup, geçen sene de pandemi yüzünden 'da yapılamayıp 'e taşınan finalin bu kez yılına ertelenmesi teklifi bekleniyor.

SON DAKİKA