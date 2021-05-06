Son dakika spor haberleri: Aston Villa Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için başvurdu!

İngilizler, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline Manchester City ile Chelsea'nin yükselmesinin ardından skandal bir hamle yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, dev finalin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Villa Park'ta oynanması için flaş bir başvuruda bulundu.

Sky Sports'un haberine göre, Türkiye'deki corona virüsü vakalarını bahane eden Aston Villa'nın UEFA ve FA'e başvuruda bulunduğu belirtildi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aston Villa'nın bu hamlesinin ardından UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.