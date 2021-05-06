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Son dakika spor haberleri: Aston Villa finalinin 'dan alınması için başvurdu!

Premier Lig ekibi Aston Villa, 'nde ile 'yi karşı karşıya getirecek olan ' finali'nin 'ndan alınması için başvuruda bulundu. Corona virüsü pandemisini bahane eden ve finalin 'a alınmasını isteyen Aston Villa'nın bu hamlesine 'dan flaş bir yanıt geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 16:08
Son dakika spor haberleri: Aston Villa Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için başvurdu!

İngilizler, 'nın ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta oynanacak olan finaline ile 'nin yükselmesinin ardından skandal bir hamle yaptı.

ekiplerinden Aston Villa, dev finalin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine 'ta oynanması için flaş bir başvuruda bulundu.

'un haberine göre, 'deki corona virüsü vakalarını bahane eden Aston Villa'nın ve 'e başvuruda bulunduğu belirtildi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aston Villa'nın bu hamlesinin ardından UEFA Medya Sorumlusu , sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin 'ta olma ihtimaline dair basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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