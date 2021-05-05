Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Real Madrid maçı 5 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Werner

Real Madrid: Courtois, Valverde, Ramos, Militao, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema