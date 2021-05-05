Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Chelsea sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:37
Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Real Madrid maçı 5 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, , Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Werner

Real Madrid: Courtois, Valverde, , Militao, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

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