Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi ile Kulüpler Birliği anlaşamadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde formatın değişeceği iddia edilmişti. İngiltere'den BBC, yeni formatın yakın zamanda duyurulacağını ifade etti ve düzenlenecek olan turnuvanın detaylarını açıkladı. Buna göre, ilk turda grup aşamasının yerine 36 takımlı lig sistemi oynanacak. Bu aşama 10 haftada tamamlanacağı öne sürülmüştü. Puan sıralamasında ilk 8 takım, son 16 turuna direkt yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlarsa play-off turu oynayacağı ve buradan gelecek 8 takımla, son 16 turu belirleneceği kaydedilmişti ancak şok bir gelişme yaşandı.



ANLAŞMA SAĞLANAMADI!

A Spor'un haberine göre, Şampiyonlar Ligi için düşünülen yeni format ve genişleme onaylanmadı.