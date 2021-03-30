Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi ile Kulüpler Birliği anlaşamadı!

Son dakika spor haberleri: ile Kulüpler Birliği anlaşamadı!

UEFA 'nin köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Yeni düzenlenin 36 takımlı lig sistemine göre oynanacağı belirtilirken şok bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre, Şampiyonlar Ligi için düşünülen yeni format ve genişleme onaylanmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 16:03 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 16:30
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi ile Kulüpler Birliği anlaşamadı!

UEFA 'nde formatın değişeceği iddia edilmişti. 'den , yeni formatın yakın zamanda duyurulacağını ifade etti ve düzenlenecek olan turnuvanın detaylarını açıkladı. Buna göre, ilk turda grup aşamasının yerine 36 takımlı lig sistemi oynanacak. Bu aşama 10 haftada tamamlanacağı öne sürülmüştü. Puan sıralamasında ilk 8 takım, son 16 turuna direkt yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlarsa play-off turu oynayacağı ve buradan gelecek 8 takımla, son 16 turu belirleneceği kaydedilmişti ancak şok bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI!
A Spor'un haberine göre, Şampiyonlar Ligi için düşünülen yeni format ve genişleme onaylanmadı.

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