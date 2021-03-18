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'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekiliyor

UEFA 'nde çeyrek final ve yarı final kuraları 19 Mart Cuma günü TSİ 14.00'te çekilecek. Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 13:54
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekiliyor

UEFA 'nde çeyrek ve yarı final kuraları 19 Mart Cuma günü çekilecek.

'nin kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu eşleşmeleriyle başlayacak ve aynı anda kazananların oynayacağı yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takımdan üçü İngiltere temsilcisi. 'de liderliğini sürdüren 'in yanı sıra, 'lı ve kuraya katılacak.

Almanya'dan ve , İspanya'dan , Fransa'dan ve Portekiz'den Porto takımı kura çekiminde yer alacak.

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak.

final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DE KURA HEYECANI

Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi ise yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.


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