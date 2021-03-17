Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Stamford Bridge'de oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Atletico Madrid maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea : ﻿Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James, Kante, Kovacic, Alonso, Hudson-Odoi, Giroud, Werner

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco, Llorente, Koke, Lemar, Correa, Suarez