Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'i konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:06
Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. Stamford Bridge'de oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Atletico Madrid maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea : ﻿Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James, Kante, Kovacic, Alonso, Hudson-Odoi, Giroud, Werner

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco, Llorente, Koke, Lemar, Correa, Suarez

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