Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'yu konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:59 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:59
Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. 'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNIH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Lazio maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te 'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNIH - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: ﻿Nübel, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Lewandowski

Lazio: Reina, Patric, Hoedt, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares, Correa, Immobile

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