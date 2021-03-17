Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNIH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Lazio maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNIH - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: ﻿Nübel, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Lewandowski

Lazio: Reina, Patric, Hoedt, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares, Correa, Immobile