Atletico Madrid - Chelsea | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Arena Naţională'da oynanacak mücadelede takımlar rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI 11'LERİ
Atletico Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Marcos Llorente, Koke, Lemar, Saul; Joao Felix, Luis Suarez
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Marcos Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner
ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Chelsea maçı saat 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.