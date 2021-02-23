Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Chelsea | İlk 11'ler belli oldu

- Chelsea | İlk 11'ler belli oldu

tüm heyecanıyla devam ediyor. İspanyol ekibi , Romanya'da İngiliz devi Chelsea'yi ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 22:34 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 22:56
Atletico Madrid - Chelsea | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Arena Naţională'da oynanacak mücadelede takımlar rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; , , ; , , , , ; ,

Chelsea: ; Azpilicueta, , Rüdiger, Marcos Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Chelsea maçı saat 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

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