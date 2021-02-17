Porto - Juventus | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 tur etabında Portekiz temsilcisi Porto sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk ediyor. İki takım da rövanş mücadelesi öncesi avantaj kapmanın peşinde.

Pepe ve Ronaldo'nun nefesleri kesen mücadelesini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Porto: Marchesin, Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Corona, Marega, Taremi

Juventus: Szczesny, Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Chiesa, Ronaldo

CRISTIANO RONALDO 12 YIL SONRA!

Geçen sezon çeyrek finale kalamayan İtalyanlar, Portekiz'den avantajlı skorla dönmenin peşinde. Bu maç Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo için de önemli bir geri dönüşe sahne oldu. Portekizli forvet, 12 yıl sonra Porto ile resmi bir maçta karşılaştı.

15 Nisan 2009 tarihinde Manchester United'ın Porto'yu deplasmanda 1-0 yendiği maçta sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, mücadelenin henüz 6. dakikasında çok uzaklardan harika bir gole imza atmıştı.

Ronaldo, maç öncesinde 'güzel ülkeme gidiyorum' şeklinde bir paylaşımda bulundu.