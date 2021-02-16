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Barcelona - (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. İspanya La Liga temsilcisi Barcelona sahasında Fransa temsilcisi 'i (PSG) konuk ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:25
Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile PSG kozlarını paylaşıyor. Camp Nou'da oynanacn mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Barcelona - (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'de çalan Barcelona - (PSG) maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: , Dest, , , , , Busquets, , , , Griezmann.

PSG: Navas, Florenzi, , , , , Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi

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