Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haydi Başakşehir! İşte Leipzig'e karşı sahaya çıkacak muhtemel 11

Haydi ! İşte 'e karşı sahaya çıkacak muhtemel 11

, Devler Ligi’nin 5. haftasında ’le karşılaşacak. 20.55’te başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 22:42 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Haydi Başakşehir! İşte Leipzig'e karşı sahaya çıkacak muhtemel 11

, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında 'i konuk edecek. Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin düdük çalacağı müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafel, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay, Visca, İrfan Can, Deniz, Chadli, Demba Ba

LEIPZIG: Gulacsi, Halstenberg, Konate, Upamecano, Mukiele, Sabitzet, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg

SON ŞANSI OLACAK
Başakşehir grupta 3 puan ile son sırada yer alıyor. M. United'ın 9 puanla lider olduğu grupta, PSG ve Leipzig 6'şar puanda. Temsilcimiz kaybederse çıkma şansını kaybedecek. PSG'nin ManU'ya yenilmesi durumunda ise; son maçta PSG'yi en az 3 farklı yenerse Avrupa Ligi'ne gidecek.

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