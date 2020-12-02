Haydi Başakşehir! İşte Leipzig'e karşı sahaya çıkacak muhtemel 11

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Leipzig'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin düdük çalacağı müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafel, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay, Visca, İrfan Can, Deniz, Chadli, Demba Ba

LEIPZIG: Gulacsi, Halstenberg, Konate, Upamecano, Mukiele, Sabitzet, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg



SON ŞANSI OLACAK

Başakşehir grupta 3 puan ile son sırada yer alıyor. M. United'ın 9 puanla lider olduğu grupta, PSG ve Leipzig 6'şar puanda. Temsilcimiz kaybederse çıkma şansını kaybedecek. PSG'nin ManU'ya yenilmesi durumunda ise; son maçta PSG'yi en az 3 farklı yenerse Avrupa Ligi'ne gidecek.