Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Olympiakos Manchester City: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde C 'nda oynanan maçta, deplasmanda 'ın takımıyla karşılaşan , rakibini 36. dakikada 'in golüyle 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 23:49 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 23:51
Olympiakos Manchester City: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu 'nde dördüncü haftaya iki maçla devam edildi.

C 'nda oynanan maçta, deplasmanda 'ın takımıyla karşılaşan , rakibini 36. dakikada 'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Puanını 12'ye çıkaran Manchester ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

B Grubu'ndaki mücadelede ise 'nın takımı, sahasında temsilcisi 'i 4-0 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Lars Stidl, 34. dakikada Nico Elvedi, 45. dakikada Breel Embolo ve 77. dakikada Oscar Wendt kaydetti.

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