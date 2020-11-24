Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Barcelona maç sonucu: 0-4 ÖZET

maç sonucu: 0-4 ÖZET

'da istediği sonuçları alamayan , Şampiyonlar Ligi'nde 'un da bulunduğu G Grubu'nda 4'te 4 yaparak üst üste 17. sezonunda son 16'ya kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 01:49 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 02:00
Dinamo Kiev Barcelona maç sonucu: 0-4 ÖZET

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde , 'da 'e konuk oldu.

'nin kafilede yer almadığı maçta Barça, Dinamo Kiev'i 4-0'lık sonuçla devirdi ve G Grubu'nda 4'te 4 yaptı.

Barcelona'nın gollerini 52'de Dest, 57 ve 70'te Braithwaite ve 90'da Griezmann attı.

20 YAŞINDA İLK GOLÜNÜ ATTI

Barça'nın 20 yaşındaki bek oyuncusu Sergino Dest, takımındaki ilk golünü de bu maçta atmış oldu.



LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu mücadele sonrası puanını 12'ye yükselten Barcelona liderlik koltuğunda oturdu ve son 16'ya kalmayı başardı.

ÜST ÜSTE 17. KEZ!

İspanyol temsilcisi, üst üste 17. sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.

Barcelona, bir sonraki hafta Ferencvaros deplasmanına çıkacak.

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