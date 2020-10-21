Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City 3-1 Porto | MAÇ SONUCU

3-1 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında 'yu konuk eden , 1-0 geriye düştüğü maçı , ve 'in golleriyle 3-1 kazanıp sezona üç puanla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:58
Manchester City 3-1 Porto | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımlarından , C Grubu'ndaki ilk maçında 'yu konuk etti. İngiliz devi, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak gruba üç puanla başladı.

Portekiz temsilcisi 14'te Luis Diaz'ın golüyle güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçerken, City bu gole 20'de Agüero'nun penaltısıyla yanıt verdi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Guardiola'nın ekibi, 65. dakikada Türk asıllı Alman yıldızı 'ın golüyle 2-1 öne geçti.

73'te sahne alan ise Manchester City'yi rahatlatan golü kaydetti: 3-1.

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