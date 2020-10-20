Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig - Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

Leipzig - maçı | CANLI

’nde heyecan başladı. Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden 2 kulüpten biri olan Medipol , H grubu ilk hafta mücadelesinde 'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig'e konuk oluyor. Kritik maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 21:56
Leipzig - Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

H Grubu 1. haftasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, 'nın güçlü ekibi RB Leipzig ile karşılaşıyor. Kritik mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Nkunku, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen.

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, , İrfan Can, Rafael, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.

RB LEIPZIG – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Red Bull Arena'da oynanan mücadele 22.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK
Turuncu-lacivertli ekipte 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı oynanan zorlu müsabakada forma giyemiyor.

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ DEFA
, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan 'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

LEIPZIG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI
Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.

LİGLERDE LEIPZIG İYİ DURUMDA
Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı 'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

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