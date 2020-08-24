Şampiyon Bayern

Devler Ligi'nde mutlu sona Bayern Münih ulaştı. PSG ile finalde karşılaşan Alman ekibi, rakibini Coman'ın tek golüyle 1-0 yendi. Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürürken, oynadığı 11 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti. İlk 15 dakikası kısır geçen mücadelede kalan 30 dakika çok hareketli geçti. Net fırsatlar gol olmayınca devre 0-0 bitti.

COMAN'IN KAFA GOLÜ KUPAYI GETİRDİ

İkinci yarı da temposuz başladı. İki ekip güvenli oyunu tercih ederken 59'da Coman'ın kafa golüyle Bayern 1-0 öne geçti. Golü bulduktan sonra Bayern Münih, oyunun kontrolünü eline geçirirken, PSG beraberlik için saldırmasına rağmen pek fazla pozisyona giremedi. Fransız ekibinin yakaladığı tek net fırsatta ise Neuer gole izin vermedi. Portekiz'de oynanan 2020 finali kazanan Bayern Münih, 6. kez kupayı kazandı.

LİVER'I YAKALADI İLK 3'E GİRDİ

Tarihinde 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih, böylece Liverpool'u yakaladı. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'ten sonra bir kez daha kupayı kazandı. 11 kez final oynayan Bayern, 5 kez kupanın kenarından döndü. En çok şampiyon olan takım 13 kez kupayı kazanan Real Madrid.

1.7 MİLYAR EURO'LUK MUHTEŞEM FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar euro'yu buluyor. Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon euro oldu. Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.