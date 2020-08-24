Şampiyon Bayern - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyon Bayern

Şampiyon Bayern

Şampiyon Bayern

Şampiyonlar Ligi’nde Alman devi , Fransız temsilcisi ’yi Coman’ın tek golüyle 1-0 yendi. Bavyera ekibi, tarihinde 6. kez Devler Ligi kupasını kazandı.

Devler Ligi'nde mutlu sona ulaştı. ile finalde karşılaşan Alman ekibi, rakibini Coman'ın tek golüyle 1-0 yendi. Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürürken, oynadığı 11 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti. İlk 15 dakikası kısır geçen mücadelede kalan 30 dakika çok hareketli geçti. Net fırsatlar gol olmayınca devre 0-0 bitti.

COMAN'IN KAFA GOLÜ KUPAYI GETİRDİ

İkinci yarı da temposuz başladı. İki ekip güvenli oyunu tercih ederken 59'da Coman'ın kafa golüyle Bayern 1-0 öne geçti. Golü bulduktan sonra Bayern Münih, oyunun kontrolünü eline geçirirken, PSG beraberlik için saldırmasına rağmen pek fazla pozisyona giremedi. Fransız ekibinin yakaladığı tek net fırsatta ise Neuer gole izin vermedi. Portekiz'de oynanan 2020 finali kazanan Bayern Münih, 6. kez kupayı kazandı.

LİVER'I YAKALADI İLK 3'E GİRDİ

Tarihinde 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih, böylece 'u yakaladı. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'ten sonra bir kez daha kupayı kazandı. 11 kez final oynayan Bayern, 5 kez kupanın kenarından döndü. En çok şampiyon olan takım 13 kez kupayı kazanan .

1.7 MİLYAR EURO'LUK MUHTEŞEM FİNAL

Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan 'nın Bayern Münih ile 'nın Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar euro'yu buluyor. Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon euro oldu. Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

  1. 24.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon Bayern haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA