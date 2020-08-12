Barcelona'da Todibo corona virüsüne yakalandı! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'da Todibo corona virüsüne yakalandı!

Barcelona'da Todibo corona virüsüne yakalandı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman devi ile karşı karşıya gelecek olan 'da bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi. Katalan ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ismin Todibo olduğunu duyurdu.

, sezon başı hazırlıklarına katılan 9 oyuncusundan birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ismin Todibo olduğunu duyurdu.

Öte yandan Todibo'nun Şampiyonlar Ligi'nde 'e karşı mücadele edecek hiçbir oyuncuyla temasının olmadığı ifade edildi. Corona'ya yakalanan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Barcelona'da corona virüsü şoku! Kulüp açıkladı

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  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 02:00
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