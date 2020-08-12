Son dakika: Barcelona'da corona virüsü şoku!

Barcelona, sezon başı hazırlıklarına katılan 9 oyuncusundan birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katalan kulübü daha önce yaptığı açıklamada bu oyuncuların Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğunu duyurmuştu ancak Covid-19'a yakalanan isim açıklanmadı.

Öte yandan bu oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı mücadele edecek hiçbir oyuncuyla temasının olmadığı ifade edildi. Corona'ya yakalanan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.