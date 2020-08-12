Son dakika: Barcelona'da corona virüsü şoku!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Barcelona, sezon başı hazırlıklarına katılan 9 oyuncusundan birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katalan kulübü daha önce yaptığı açıklamada bu oyuncuların Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğunu duyurmuştu ancak Covid-19'a yakalanan isim açıklanmadı.
Öte yandan bu oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı mücadele edecek hiçbir oyuncuyla temasının olmadığı ifade edildi. Corona'ya yakalanan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 12:29
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