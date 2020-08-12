Son dakika: Barcelona'da corona virüsü şoku! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern maçı öncesi Barcelona'da corona virüsü şoku!

Son dakika: 'da corona virüsü şoku!

Son dakika: Barcelona'da corona virüsü şoku!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman devi ile karşı karşıya gelecek olan 'da bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

, sezon başı hazırlıklarına katılan 9 oyuncusundan birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katalan kulübü daha önce yaptığı açıklamada bu oyuncuların Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğunu duyurmuştu ancak Covid-19'a yakalanan isim açıklanmadı.

Öte yandan bu oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde 'e karşı mücadele edecek hiçbir oyuncuyla temasının olmadığı ifade edildi. Corona'ya yakalanan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Barcelona'da corona virüsü şoku! Kulüp açıkladı

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  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 12:29
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