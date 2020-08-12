Devler sahnede - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Devler sahnede

Devler sahnede

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde, bu hafta heyecanı yaşanacak.

İlk olarak bu akşam 22.00'de turnuvanın sürpriz takımı Atalanta, favorilerden Paris- Saint Germain ile karşılaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak. Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Program şu şekilde: Yarın: Leipzig-A. Madrid, Cuma: Barcelona- Münih, Cumartesi: M. City-Lyon. Karşılaşmalar beIN Sports'tan yayınlanacak.

  1. 12.8.2020
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