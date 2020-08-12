Devler sahnede

İlk olarak bu akşam 22.00'de turnuvanın sürpriz takımı Atalanta, favorilerden Paris- Saint Germain ile karşılaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak. Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Program şu şekilde: Yarın: Leipzig-A. Madrid, Cuma: Barcelona- Münih, Cumartesi: M. City-Lyon. Karşılaşmalar beIN Sports'tan yayınlanacak.