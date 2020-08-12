Devler sahnede
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.
İlk olarak bu akşam 22.00'de turnuvanın sürpriz takımı Atalanta, favorilerden Paris- Saint Germain ile karşılaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak. Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Program şu şekilde: Yarın: Leipzig-A. Madrid, Cuma: Barcelona- Münih, Cumartesi: M. City-Lyon. Karşılaşmalar beIN Sports'tan yayınlanacak.
- 12.8.2020
- Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...
- Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...
- Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası
- “Aklım bu parayı almıyor!” Mert Hakan Yandaş...
- Emre Belözoğlu'nun yönetimle arası kötü mü? Ne zaman açıklanacak? İşte cevabı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Devler sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.