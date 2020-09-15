İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu maçları! Hangi maç? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda heyecan devam ediyor. PAOK-Benfica ile karşı karşıya gelirken, Dinamo Kiev sahasında AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. Gecenin kritik maçlarından biri de Gent ile Rapid Wien arasında oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20:00 Dynamo Kiev - AZ Alkmaar (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

21:00 PAOK - Benfica (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

21:30 Gent - Rapid Wien (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)